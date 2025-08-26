PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar

Sosyal medyadan vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini önce kayda alıp sonra söz konusu görüntüler üzerinden şantaj yapan suç örgütü çetesi çökertildi. Çete elebaşının hesaplarında 643 milyon liralık para hareketliliği tespit edilirken 20 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar

Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sinop merkezli 6 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

643 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda; örgütün hesaplarında 643 milyon Türk Lirası para hareketliliği olduğu belirlendi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

MASAK'ın da destek verdiği çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıkarıldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Soruşturmada, örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişim kurarak cinsel içerikli görüntüler kayda aldıkları, ardından kendilerini "avukat" olarak tanıtıp mağdurları tehdit ederek belirlenen banka hesaplarına para göndermeye zorladıkları tespit edildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KARARLILIK MESAJI
Şüphelilerin bu yöntemle 325 vatandaşı mağdur ettiği ve elde edilen paraları çeşitli hesaplar üzerinden akladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 472 banka hesabına bloke konuldu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi