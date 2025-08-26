Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar

KARARLILIK MESAJI Şüphelilerin bu yöntemle 325 vatandaşı mağdur ettiği ve elde edilen paraları çeşitli hesaplar üzerinden akladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 472 banka hesabına bloke konuldu.

Takvim Foto Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."