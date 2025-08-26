Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar

Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sinop merkezli 6 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
643 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda; örgütün hesaplarında 643 milyon Türk Lirası para hareketliliği olduğu belirlendi.
MASAK'ın da destek verdiği çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıkarıldı.