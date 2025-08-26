Gereği yapıldı! Ankara'daki kılıçlı asfalt teröristleri ters kelepçeyle alındı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Ankara Altındağ'da bir trafik teröristi ve beraberindeki 3 maganda, tartıştıkları diğer sürücünün yolunu kesip kılıç ve bıçakla saldırdı. Talihsiz adam aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı.
Gelişme üzerine ekipler harekete geçti. Trafikte kılıçlı teröristler kıskıvrak yakalandı.
"ASFALT ZORBALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI
Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz.