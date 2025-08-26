PODCAST CANLI YAYIN

Gereği yapıldı! Ankara'daki kılıçlı asfalt teröristleri ters kelepçeyle alındı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Ankara Altındağ'da tartıştıkları sürücüye kılıç çekip bıçakla yaralayan asfalt zorbaları için gereği yapıldı. 4 maganda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ters kelepçeyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gereği yapıldı! Ankara'daki kılıçlı asfalt teröristleri ters kelepçeyle alındı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Ankara Altındağ'da bir trafik teröristi ve beraberindeki 3 maganda, tartıştıkları diğer sürücünün yolunu kesip kılıç ve bıçakla saldırdı. Talihsiz adam aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı.

Gelişme üzerine ekipler harekete geçti. Trafikte kılıçlı teröristler kıskıvrak yakalandı.

Başkentte asfalt terörü




"ASFALT ZORBALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI

Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.

Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN






Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!