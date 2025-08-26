Gereği yapıldı! Ankara'daki kılıçlı asfalt teröristleri ters kelepçeyle alındı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Ankara Altındağ'da bir trafik teröristi ve beraberindeki 3 maganda, tartıştıkları diğer sürücünün yolunu kesip kılıç ve bıçakla saldırdı. Talihsiz adam aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.



Görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı.



Gelişme üzerine ekipler harekete geçti. Trafikte kılıçlı teröristler kıskıvrak yakalandı.

Başkentte asfalt terörü