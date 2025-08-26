Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor

182 bin kişilik personel ordusuyla çalışmaların gece gündüz devam ettiği deprem bölgesinde tarih yazılıyor. 6 Şubat depremlerinden 15 gün sonra ilk temelleri atan, 45'inci günde teslimlere başlayan devlet, diğer alanlarda da dev projeleri hayata geçirdi. İllerde, Şubat itibarıyla yapılan harcamaları 75 milyar dolara ulaştı. Deprem bölgesinde bugüne kadar yapılan dev yatırımlardan bazıları şöyle:

Sağlık: Bölgede 4 bin 829 yatak ve 265 ünit kapasitesine sahip 27 ikinci basamak sağlık tesisi tamamlandı. Bu yıl 35.2 milyar liralık bütçe, 13 bin 589 yatak kapasiteli ikinci basamak hastane projeleri ile 426 birinci basamak tesisin yapım ve onarımına ayrıldı.

Kültür: Kültür varlıkları ve müzelerin onarımına yönelik 2023 ve 2024 yıllarında toplam 5.25 milyar lira harcama yapıldı.

Altyapı: İçme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere altyapı onarımları için 81.5 milyar lira dış finansman, hibe olarak sağlandı.

Yatırımlar: DSİ ve İLBANK tarafından bütçe imkanlarıyla yürütülen projelerin yatırım tutarı 21.5 milyar liraya ulaştı. Yalnızca geçen yıl yapılan yatırımlar 14.3 milyar lira oldu.

Destekler: Toplam proje tutarı 20.3 milyar lira olan projelerle belediyelerin acil nitelikli altyapı ve araç ekipman talepleri karşılandı.

Enerji: Enerji altyapısındaki hasarların giderilmesi için 2024 itibarıyla 18.8 milyar lira harcama yapıldı.

Ulaşım: Demiryolu hatlarının onarımı için 2024 sonu itibarıyla 18.6 milyar lira yatırım yapıldı. Karayolu ve otoyollarda meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik 12.7 milyar lira harcandı.

Tarım: 2024'te 11 ilde 20.9 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Bölgedeki yetiştiricilere 2.2 milyar lira hayvancılık desteği ödendi.

Sanayi: 2024 sonu itibarıyla, küçük sanayi sitesi yatırımları, KOSGEB ve kalkınma ajanslarının destekleri kapsamında, sanayi kesiminin toparlanabilmesi için 12.7 milyar lira kaynak harekete geçirildi.

Eğitim: 2024 sonu itibarıyla, yaklaşık 7 bin 500 derslik inşası için 24 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı. 64 bin dersliğin bakım onarımına 4.5 milyar lira harcandı. 2024'te depremzede 18 bin öğrenciye burs tahsis edildi, 1.4 milyar lira kaynak aktarıldı.