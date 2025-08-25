PODCAST CANLI YAYIN

Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu maç programı açıklandı. Müsabakalar, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu maç programı açıklandı.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Müsabakalar, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. Saha bilgisi boş bırakılmış maçların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Saha bilgisi boş bırakılmış maçların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." denildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.



Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.



Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
