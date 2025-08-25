PODCAST CANLI YAYIN

DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret

Terörsüz Türkiye yolunda adım adım ilerlerken TBMM'de yürütülen komisyon toplantılarının ardından DEM heyeti ilk kez İmralı'ya gidiyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'un bulunacağı heyetin bu hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Terörü kökünden bitirmek için kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç ile birlikte TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR

Bu kapsamda son ziyaretini PKK'nın silah bırakmasından sonra gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, yeniden adaya gidecek.

Heyetin, bu hafta Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDAN SONRA İLK ZİYARET

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'un bulunması bekleniyor.

Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olacak.

