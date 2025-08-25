DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret

Terörü kökünden bitirmek için kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.
PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç ile birlikte TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.
DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR
Bu kapsamda son ziyaretini PKK'nın silah bırakmasından sonra gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, yeniden adaya gidecek.
Heyetin, bu hafta Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
KOMİSYON ÇALIŞMALARINDAN SONRA İLK ZİYARET
Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'un bulunması bekleniyor.