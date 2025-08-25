DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret

Terörü kökünden bitirmek için kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç ile birlikte TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.