İSRAİL'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: "GAZETECİLERİ HEDEF ALMADIK"

Katil İsrail ordusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Erken saatlerde, IDF birlikleri Khan Younis'teki Nasser Hastanesi bölgesinde bir saldırı düzenledi. Genelkurmay Başkanı, mümkün olan en kısa sürede ilk soruşturmanın başlatılmasını talimat verdi. IDF, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar verilmiş olmasından dolayı üzüntü duymaktadır ve gazetecileri hedef almamaktadır. IDF, IDF birliklerinin güvenliğini sağlarken, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar gelmesini mümkün olduğunca önlemek için harekete geçmektedir"



SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLER 300'E YAKIN

Filistinli Gazeteciler Sendikasından (FMK) yapılan açıklamada, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.

İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü. İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor. Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.