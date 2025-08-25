İşgalci İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırdı.
GAZETECİLER KATLEDİLDİ
Saldırıda 4'ü gazeteci 15 kişi katledildi.
Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BM'DEN TEPKİ: DÜNYAYI ŞOKE ETMELİ
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli" dedi.
İTALYA'DAN BASIN GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırısının ardından bölgedeki basın çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda Tel Aviv'e çağrıda bulundu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 5'i gazeteci 20 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin konuştu. Tajani, "Biz doğru olanın, gazetecilerin güvenliğinin sağlanması ve Gazze Şeridi'nde görevlerini icra etmelerine izin verilmesi olduğuna inanıyoruz." diyerek İsrail'e çağrı yaptı.
Bakan Tajani, Gazze'de basın özgürlüğünün sağlanmasını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
İNSANLIK BU AĞIR VEBALİ TAŞIYAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda gazetecilerin de aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Duran, "İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı. Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir. Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir. Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
SON 24 SAATE 58 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 58 Filistinli hayatını kaybetti, 308 kişi yaralandı
GAZZE'DE ÖLEN GAZETECİ SAYISI 244'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 244'e yükseldi. Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 4 gazetecinin olduğu belirtildi.
Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.
"ULULARARASI MAHKEMELERDE DAVA AÇILMALI"
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 244'e yükseldiği kaydedildi. Uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
İSRAİL'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: "GAZETECİLERİ HEDEF ALMADIK"
Katil İsrail ordusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Erken saatlerde, IDF birlikleri Khan Younis'teki Nasser Hastanesi bölgesinde bir saldırı düzenledi. Genelkurmay Başkanı, mümkün olan en kısa sürede ilk soruşturmanın başlatılmasını talimat verdi. IDF, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar verilmiş olmasından dolayı üzüntü duymaktadır ve gazetecileri hedef almamaktadır. IDF, IDF birliklerinin güvenliğini sağlarken, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar gelmesini mümkün olduğunca önlemek için harekete geçmektedir"
SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLER 300'E YAKIN
Filistinli Gazeteciler Sendikasından (FMK) yapılan açıklamada, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el-Medhun'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail ordusunun doğrudan saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.
İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü. İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor. Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.
GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda ölenler arasında Reuters için çalışan bir gazeteci ve El Cezire kameramanı da bulunuyor. Öldürülen gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Aynı zamanda NBC için çalışan Moaz Abu Taha'nın da hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Reuters ile sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri'nin hayatını kaybettiğini, fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını bildirdi.
"ÜLKELERE YALVARIYORUM"
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.
SİYONİST SALDIRI KAMERADA
İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı kameraya yansıdı Görgü tanıkları, ikinci saldırının, ilk saldırının ardından olay yerine koşan kurtarma ekipleri, gazeteciler ve diğer kişiler varken gerçekleştiğini aktardı.
KATİL İSRAİL NASIR HASTANESİ'Nİ VURDU
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Saldırıda, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdi ve yaralandığı bildirildi.