İstanbul’da marketlere fiyat denetimi: 45 bin 615 ürüne tutanak!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı.
MEYVE VE SEBZELERE HAL KAYIT DENETİMİ
Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi "Hal Kayıt Sistemi" üzerinden kontrol edildi.
İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı (Fotoğraf: AA)
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişli'deki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları temel malzemeler ve ürünlerin temini konusunda kanunlar ile mevzuat çerçevesinde denetimlere devam ettiklerini söyledi.
İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı (Fotoğraf: AA)
İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde gıda öncelikli olarak denetimlerin devam ettiğini dile getiren Menteşe, "Bugün burada biz hem fiyat etiketlerini kontrol ettik. Yani burada fiyat etiketinden kastımız vatandaş bir ürün almak istediği zaman ürünün üzerindeki etikete baktığında o ürünün fiyatının ne zaman değiştiğini rahatlıkla görebilmesi lazım. Etiketin vatandaş tarafından rahat okunabilir bir şekilde olması lazım. Gramaj bilgilerinin üzerinde olması lazım." diye konuştu.
Menteşe, fiyat etiketinin dışında ürün fiyatının makul olup olmadığına da baktıklarını belirterek, "Tabii burada çeşitli örnekleri gördük. Yarım kilo, 750 gram gibi ambalaj farkları var. İndirimli satışlarda da mutlaka bir önceki fiyatın etiketin üzerinde olması lazım." dedi.
Menteşe, tüketime yönelik mal ve malzemelerin fiyat etiketlerine dikkati çekerek, uzun süredir bu ürün gruplarında fiyat artışlarının olmadığını gözlemlediklerini ifade etti.