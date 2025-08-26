İstanbul’da marketlere fiyat denetimi: 45 bin 615 ürüne tutanak!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı. MEYVE VE SEBZELERE HAL KAYIT DENETİMİ

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi "Hal Kayıt Sistemi" üzerinden kontrol edildi.

İstanbul'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı (Fotoğraf: AA) İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişli'deki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları temel malzemeler ve ürünlerin temini konusunda kanunlar ile mevzuat çerçevesinde denetimlere devam ettiklerini söyledi.