Wilfried Singo adım adım Cimbom'a

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fildişili stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile uzun bir süre boyunca ilgilenen Cimbom, Kulübü Monaco ile de el sıkıştı.
Yaz transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabilen bir stoper. Bu süreçte birçok yıldız futbolcu ile temas kuran Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda öncelikli hedef olarak belirlenen Wilfried Singo ile görüşmelerini son aşamaya getirdi.
SİNGO İÇİN DEV BONSERVİS
Aslan, Singo için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Fildişili stoper için kulübü Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Fransız kulubü ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Wilfried Singo, 2699 dakika sahada kaldı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.