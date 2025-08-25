Wilfried Singo adım adım Cimbom'a

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fildişili stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile uzun bir süre boyunca ilgilenen Cimbom, Kulübü Monaco ile de el sıkıştı.



Wilfried Singo (Takvim.com.tr)

Yaz transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabilen bir stoper. Bu süreçte birçok yıldız futbolcu ile temas kuran Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda öncelikli hedef olarak belirlenen Wilfried Singo ile görüşmelerini son aşamaya getirdi.



