Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için deniz bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

KABİNE SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 16.55'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz şu günlerde, bizi bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

Ahlat'ın hızla hak ettiği yere geldiğini görüyoruz. Okçular Vakfımızın da çabaları sayesinde Ahlat'a ve Malazgirt'e gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ CANİ SALDIRILARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR"
Bu yıl da Kabinemizi Ahlat'ta topladık. Ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail'in bugün hastaneye düzenlediği saldırıda en az 5'i gazeteci 20 Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Ülkemizin Gazze'deki katliamını durdurmak, mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak için atacağı ilave adımları değerlendirdik.

"TÜRK LİRASINA OLAN GÜVEN ARIYOR"
Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Türk lirasına olan güven arıyor. Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolar oldu. Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu. Haziran ayında üretimimiz geçen aya göre yüzde 0,7 arttı. İstihdam verilerimizde de sorun gözükmüyor. İşsizlik oranımız tek hanelerde seyrediyor. Hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla sürdürüyoruz. Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, siyasi fırsatçılara da pabuç bırakmıyoruz.

Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler ve belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitmiştir.

"ZENGEZUR BÖLGE İÇİN BARIŞ PROJESİDİR"

Zengezur bölge için barış projesidir. Diğer projelerin yapımı da devam ediyor. Toplam 13 bin 919 km'ye çıkardığımız demiryollarımıza yeni hatlar eklemeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye çıkarmaktır.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DAHA ÇOK YÜZLEŞİYORUZ"

İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız. Öte yandan sigortası olmayan üreticilerimizin zararlarını da karşılıyoruz. Toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticimizin hesaplarına yatıracağız. Bunu sadece bir destek değil, üreticimize güven ve sofralarımıza da bereket demek olduğunu vurgulamak istiyorum.

Başkan Erdoğan, Ahlattaki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan, Ahlattaki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

