Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Batı basınına Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. İmamoğlu Hapse girdiği dönemden bu yana The Economist'ten Le Monde'ye Batı basınına Türkiye'yi şikayet ediyor.Dario Nardella, Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini belirtti. Öte yandan Nardella Avrupa tarafından destek gören bir siyasi figür olarak görülmüyor. Bir röportajında AB'nin İmamoğlu için daha fazla destek vermesi ve tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Nardella umduğunu bulamadı. Türkiye'yi her fırsatta batı ülkelerine şikayet eden İmamoğlu'na bu sözde destek gösterisi de şov olarak değerlendiriliyor.
"BU GÖRÜŞMEYİ KABUL EDİLEMEZ BULDUM"
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlenerek sürdürdüğü dış politika adımlarından rahatsızlık duyduğunu açıkça belirten Nardella İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilere karşı görüşü sorulduğunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu görüşmeyi kabul edilemez buldum. AB, Türkiye'nin en büyük ekonomik ortağı ve Türk hükümeti insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda güvence vermeden AB ile ekonomik iş birliklerini ilerletemez. İkinci önemli nokta, Başbakan Meloni'nin Macaristan Başbakanı Orban ve yeniden seçilen ABD Başkanı Trump gibi liderlere çok yakın olması. Bu liderlerle birlikte, Trump'ın başını çektiği, Orban, Le Pen ve Meloni'nin desteklediği egemenlikçi bir küresel hareket görüyoruz. Erdoğan da bu küresel kulübün bir parçası. İşte bu yüzden Meloni Erdoğan'ı Roma'da kabul etti ve İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında hiçbir şey söylemedi."
AVRUPANIN TAKMADIĞI ESKİ BAŞKAN'DAN İMAMOĞLU'NA "SÖZDE DESTEK"
Nardella, sosyal medya hesabından Avrupalı başkanlarla birlikte gelecekleri sözde "destek gezisi" için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Altı ay önce İstanbul'da arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri'de hapse atıldı ve CHP'li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor. Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı"