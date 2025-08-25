PODCAST CANLI YAYIN

Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bitlis Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraflar çektiren Erdoğan'ı Jandarma Genel Komutanlığı birliği giydikleri Selçuklu Alp kıyafetleriyle selamladı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli han çadırında sohbet etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi diyaloğu fotoğraflara da yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında Bitlis Ahlat'a gitti.

Takvim Logo

Cumhur İttifakı'nın iki lideri görüşmenin ardından Ahlat'ın simgelerinden biri olan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ettiler.

Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Selçuklu Mezarlığı'nda
Takvim Logo

Ziyaret sırasında kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraflar çektiren Erdoğan'ı Jandarma Genel Komutanlığı birliği giydikleri Selçuklu Alp kıyafetleriyle selamladı.

Takvim Logo

HEDEF GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları öncesi, "karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları" yapıldı.

Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo

Bakanlık, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yaptığı çalışmalarla Ahlat'ın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan eşsiz mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR

Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo