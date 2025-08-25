Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet

HEDEF GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları öncesi, "karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi, 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla çevrili meydan ve saygı nöbeti alanı, kufi yazı sanatıyla bezeli mescit ve abdesthane, tanıtım ofisi, satış birimleri, yönlendirme tabelaları ve oturma alanları, Selçuklu motifli mezar taşlarının özel aydınlatmaları" yapıldı.