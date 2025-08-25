Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bitlis Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraflar çektiren Erdoğan'ı Jandarma Genel Komutanlığı birliği giydikleri Selçuklu Alp kıyafetleriyle selamladı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli han çadırında sohbet etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin samimi diyaloğu fotoğraflara da yansıdı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: