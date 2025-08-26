Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi genç stopere İtalyan devi Inter talip olmuş ancak yapılan 16 milyon euroluk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti. Bu gelişme üzerine İtalyan ekibinin Yusuf için bu hafta İstanbul'a bir temsilci yollama kararı aldığı öğrenildi. Tarafların İstanbul'da yapacağı görüşme de Inter'in teklifini artırması bekleniyor.

Gelen bilgiler ise teklifin 20 milyon euro ve üzerine çıkması durumunda Fenerbahçe'nin Yusuf'un ayrılığına izin vereceği yönünde. Inter'in Yusuf'un transferi için Fenerbahçe ile anlaşması durumunda genç oyuncuyu bu sezon Sarı-Lacivertliler'e kiralamayı teklif edip bir sonraki sezon takıma katma düşüncesi olduğu da gelen haberler arasında. gelen bilgiler arasında.