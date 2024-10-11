Arda Güler realitesi!

İspanyol medyasında Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili flaş bir haber paylaşılmıştı. İddiaya göre genç yetenek sezon ortasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönecek. Ancak, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerini Real Madrid'te sürdüreceği ve böyle bir transferin söz konusu olmadığı öğrenildi. Arda Güler, bu sezon bulduğu her şansı çok iyi kullandı. Hem otoritelerden hem de taraftarlardan tam not aldı. Buna rağmen Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki yıldıza beklediği kadar forma vermedi. 10 maçta görev alan genç yıldızın gol ve asisti yok.

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