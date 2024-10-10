Giovanni van Bronckhorst: Hedefim hep kupa kazanmak

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İlerlememizle gayet mutlu olabiliriz. 15 hafta oldu, bulunduğumuz durumdan memnunum. Süper Kupa'yı kazandık, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık. Ligde üst sıralardayız, yedi maç oynadık. Daha yolumuz uzun" dedi. Gio, "Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Ancak bunu çok sık değiştirmiyoruz. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Avrupa ise daha farklı. Türkiye'de rakiplerin fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar" diye konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Şampiyonluk için mücadele eden kulüplerde bulundum. 7 yaşındayken amacım kazanmaktı. Her zaman hedefim kupa kazanmak. Her zaman zafer, yani kupa isterim. Oyuncularıma ve ekibe bunu söylüyorum. Yine hedefim bu" ifadelerini kullandı. Gio., kanat transferiyle ilgili gelen bir soruyu ise "Hücum oyuncusu sayımız daha az. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Hücum hattını güçlendirmek isteyebiliriz" dedi.

JOSE MOURINHO'YU ANLATMAYA GEREK YOK

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktörleri ile ilgili de "Mourinho ve Okan Buruk çok iyi hoca. Mourinho'yla ilgili çok fazla anlatacak şey yok, en iyi teknik direktörlerden biri. Okan da Galatasaray ile neredeyse bütün kupaları almış. O da çok başarılı. Tabi ne olursa olsun eleştirilirsiniz. Biz sadece çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

SEMİH KILIÇSOY'U SATMAK İSTEMİYORUM

Az forma şansı verdiği Semih ile ilgili de açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Semih'le gerçekten iyi bir ilişkimiz var. Onu daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Semih, çok yetenekli bir oyuncu ve yükselen bir yıldız. Benim görevim, her oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Şu anda yaptığım da bu" dedi. Gio, "Semih'i satmak istemem! İyi teklifler devre arası gelebilir ama satmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.