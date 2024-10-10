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En-Nesyri iddiası

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
En-Nesyri iddiası

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Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını; La Liga ekibinin Faslı futbolcuyu yeniden kadrosunda görmek istediğini yazdı. Victor Orta yönetimindeki Kırmızı- Beyazlı kulübün, ara transfer döneminde 27 yaşındaki isim için girişimde bulunacağı öne sürüldü. En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Ligde oynanan karşılaşmalarda 9 maçta yalnızca 10 gol bulunabildi. Çok kötü bir dönemden geçen İspanyol takımı, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti. Tecrübeli golcü ise Fenerbahçe'ye transferinin ardından Sarı-Lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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