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Şenol Güneş'in gözü yıldızlarda

Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan Trabzon’da Şenol Güneş, sakat oyuncuların bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Şenol Güneş’in gözü yıldızlarda

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Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş sakat oyunculardan gelecek güzel haberi bekliyor.

Bordo-Mavililer'de takımın önemli isimleri Denswil, Savic, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Nwakaeme, Enis Destan ve Umut Bozok son maçlarda sakatlıkları nedeniyle forma giymedi. Bu oyuncuların 19 Ekim'de oynanacak Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmeleri için seferberlik ilan edildi. Şenol hocanın, Hatayspor maçında memnun kalmadığı oyuncuları yedek bırakacağı ve iyileşen oyuncuları 11'e monte etmesi bekleniyor. Güneş'in Nwakaeme, Savic, Ozan Tufan ve Denswil'i 11'e yeniden monte edeceği öğrenildi.

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