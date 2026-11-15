UEFA Uluslar Ligi
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Madrid'de liderlik maçı! İspanya - İngiltere karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son haftasında İspanya ile İngiltere, Madrid'de karşı karşıya geliyor. Beş maçını da kazanan İspanya, 15 puanla liderlik koltuğunda otururken İngiltere, 12 puanla rakibini takip ediyor. Lamine Yamal ve Harry Kane'in karşı karşıya geleceği mücadele, saat 22.45'te A Haber'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

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Madrid'de liderlik maçı! İspanya - İngiltere karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi'nde grup liderini belirleyecek dev karşılaşmada İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. A Ligi 3. Grup'un 6. ve son haftasında oynanacak mücadele, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

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İspanya - İngiltere maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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MUHTEMEL 11'LER

İSPANYA: Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Pedri, Fabian; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal.

İNGİLTERE: Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Liderlik için İspanya'ya beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)Liderlik için İspanya'ya beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)

İSPANYA'YA BERABERLİK YETİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk beş karşılaşmasını kazanarak 15 puan toplayan İspanya, son haftaya lider girdi.

Luis de la Fuente yönetimindeki son dünya şampiyonu, İngiltere karşısında galip gelmesi veya berabere kalması durumunda grubu ilk sırada tamamlayacak.

İngiltere ise oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 12 puana ulaştı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Madrid deplasmanında kazanması durumunda rakibini puan cetvelinde yakalayacak ve averaj üstünlüğüyle liderliğe yükselecek.

Her iki takım da son hafta öncesinde UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı garantiledi.

İlk maçı İspanya 3-2 kazandı. (Fotoğraf: EPA)İlk maçı İspanya 3-2 kazandı. (Fotoğraf: EPA)

İLK MAÇI İSPANYA 3-2 KAZANDI

İspanya ile İngiltere, 26 Eylül'de Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle öne geçen İspanya, Anthony Gordon ve Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

İkinci yarıda Alex Baena ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle geri dönüşe imza atan İspanya, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı.

İngiltere, turnuvadaki tek mağlubiyetini İspanya karşısında yaşarken sonraki dört karşılaşmasını kazanmayı başardı.

Lamine Yamal kampa katıldı. (Fotoğraf: EPA)Lamine Yamal kampa katıldı. (Fotoğraf: EPA)

İSPANYA'DA LAMINE YAMAL GERİ DÖNDÜ

İspanya'da İngiltere karşılaşması öncesinde teknik direktör Luis de la Fuente'nin yüzünü güldüren gelişmeler yaşandı.

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle Çekya karşılaşmasında görev yapamamıştı. Genç yıldız, tedavisinin ardından yeniden milli takım kampına katıldı.

Mikel Oyarzabal da Çekya deplasmanında forma giyememesinin ardından Madrid'deki hazırlıklara dahil oldu.

İki futbolcunun dönüşüyle İspanya'nın hücum hattındaki seçenekleri arttı. Rodri ve Dani Olmo ise sakatlıkları nedeniyle aday kadroda bulunmuyor.

İspanya serisini 45 maça çıkarmak istiyor. (Fotoğraf: EPA)İspanya serisini 45 maça çıkarmak istiyor. (Fotoğraf: EPA)

İSPANYA 45 MAÇLIK SERİNİN PEŞİNDE

İspanya, İngiltere karşısına önemli bir yenilmezlik serisiyle çıkacak.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek üst üste 44. resmî karşılaşmasını yenilgisiz tamamladı.

Prag'daki mücadelede Alex Baena penaltıdan, Marc Pubill ise 90. dakikada fileleri havalandırdı. Beşinci maçını da kazanan İspanya, 15 puana ulaşarak liderliğini korudu.

İngiltere karşısında da mağlubiyet yaşamaması durumunda İspanyolların resmî maçlardaki yenilmezlik serisi 45 karşılaşmaya yükselecek.

Harry Kane gol atarak takımına galibiyet getirmek istiyor. (Fotoğraf: EPA)Harry Kane gol atarak takımına galibiyet getirmek istiyor. (Fotoğraf: EPA)

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere, İspanya deplasmanına Hırvatistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından çıkacak.

Wembley'de oynanan karşılaşmada Morgan Rogers'ın golüyle öne geçen İngilizler, Petar Sucic'in beraberlik golüne Harry Kane'in penaltısıyla yanıt verdi.

Karşılaşmada 126. kez milli formayı giyen Kane, Peter Shilton'ı geride bırakarak İngiltere Erkek A Milli Futbol Takımı tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

Bayern Münih forması giyen yıldız santrfor, şimdi de İspanya deplasmanında takımını grup liderliğine taşımayı hedefliyor.

İngiltere son maçında Hırvatistan'ı yendi. (Fotoğraf: EPA)İngiltere son maçında Hırvatistan'ı yendi. (Fotoğraf: EPA)

TUCHEL KALEDE TRAFFORD'U TERCİH EDECEK

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İspanya karşılaşması öncesinde kaleci tercihini açıkladı.

Alman teknik adam, Hırvatistan maçında görev yapan Jordan Pickford'ın yerine James Trafford'un ilk 11'de başlayacağını belirtti.

Tuchel ayrıca Hırvatistan karşılaşmasında forma giyemeyen Ezri Konsa ve Djed Spence'in yeniden takıma katıldığını açıkladı.

İspanya'nın dünyanın en güçlü milli takımlarından biri olduğunu vurgulayan Tuchel, Madrid deplasmanını İngiltere için önemli bir sınav olarak değerlendirdi.

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