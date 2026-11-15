UEFA Uluslar Ligi 'nde grup liderini belirleyecek dev karşılaşmada İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. A Ligi 3. Grup'un 6. ve son haftasında oynanacak mücadele, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Liderlik için İspanya'ya beraberlik yetiyor. (Fotoğraf: EPA)

İSPANYA'YA BERABERLİK YETİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk beş karşılaşmasını kazanarak 15 puan toplayan İspanya, son haftaya lider girdi.

Luis de la Fuente yönetimindeki son dünya şampiyonu, İngiltere karşısında galip gelmesi veya berabere kalması durumunda grubu ilk sırada tamamlayacak.

İngiltere ise oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 12 puana ulaştı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Madrid deplasmanında kazanması durumunda rakibini puan cetvelinde yakalayacak ve averaj üstünlüğüyle liderliğe yükselecek.

Her iki takım da son hafta öncesinde UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline katılmayı garantiledi.