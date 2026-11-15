Fenerbahçe ve Trabzonspor'un golcü savaşı! Türkiye'ye geri dönebilir

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DEVREDE Alexander Sörloth'un durumunu takip eden kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor da bulunuyor. Sarı-lacivertliler ile bordo-mavililerin, ara transfer döneminde oluşabilecek şartlara göre Norveçli golcü için harekete geçebileceği ifade edildi. Sörloth'un yeniden Türkiye'de forma giyme ihtimali gündeme gelirken transfer sürecinde Atletico Madrid'in vereceği karar belirleyici olacak.

JUVENTUS DA PEŞİNDE Alexander Sörloth için transfer iddiaları yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da Norveçli santrfora yönelik ilgisinin sürdüğü belirtildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Sörloth'u transfer seçenekleri arasında değerlendiriyor. İtalyan ekibinin ocak ayında Atletico Madrid ile yeniden temas kurabileceği, olası transfer görüşmelerinde farklı oyuncuların dahil edildiği formüllerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.

BU SEZON 155 DAKİKA OYNADI Alexander Sörloth, 2026-2027 sezonuna sakatlık nedeniyle istediği başlangıcı yapamadı. Kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu, dönüşünün ardından Atletico Madrid'de düzenli süre bulmakta zorlandı. Bu sezon 6 resmî karşılaşmada toplam 155 dakika görev yapan Sörloth, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Deneyimli santrforun sınırlı süre alması, ocak ayında transfer olabileceği yönündeki iddiaları da artırdı.