Fenerbahçe ve Trabzonspor'un golcü savaşı! Türkiye'ye geri dönebilir
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Alexander Sörloth için İspanya'dan önemli bir haber geldi. Atletico Madrid'in, bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Norveçli santrforun ocak ayında ayrılmasına sıcak bakabileceği belirtildi. Juventus'un da ilgilendiği 30 yaşındaki golcü, 2026-2027 sezonunda 6 maçta 155 dakika süre alırken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine Alexander Sörloth geldi. İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli santrforun geleceğiyle ilgili gelişmeler, iki kulübün transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid yönetimi, geçtiğimiz transfer döneminde takımda tuttuğu Sörloth'un ocak ayında ayrılması ihtimalini değerlendirmeye başladı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da 30 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgilendiği belirtilirken Juventus'un Norveçli golcüyü transfer listesinde tuttuğu kaydedildi.
ATLETICO MADRID'DE KARAR DEĞİŞTİ
Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde Alexander Sörloth için gelen tekliflere sıcak bakmadığı ancak son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından tutumunu değiştirdiği belirtildi.
İspanyol basınına göre Norveçli futbolcunun bu sezon yeterli skor katkısını sağlayamaması, kulübün transfer planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Atletico Madrid'in hücum hattına yeni bir santrfor katma ihtimalini değerlendirdiği ve Sörloth için uygun tekliflerin gelmesi durumunda satış seçeneğini masaya yatırabileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DEVREDE
Alexander Sörloth'un durumunu takip eden kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor da bulunuyor.
Sarı-lacivertliler ile bordo-mavililerin, ara transfer döneminde oluşabilecek şartlara göre Norveçli golcü için harekete geçebileceği ifade edildi.
Sörloth'un yeniden Türkiye'de forma giyme ihtimali gündeme gelirken transfer sürecinde Atletico Madrid'in vereceği karar belirleyici olacak.
JUVENTUS DA PEŞİNDE
Alexander Sörloth için transfer iddiaları yalnızca Türkiye ile sınırlı değil.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da Norveçli santrfora yönelik ilgisinin sürdüğü belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Sörloth'u transfer seçenekleri arasında değerlendiriyor.
İtalyan ekibinin ocak ayında Atletico Madrid ile yeniden temas kurabileceği, olası transfer görüşmelerinde farklı oyuncuların dahil edildiği formüllerin de değerlendirilebileceği kaydedildi.
BU SEZON 155 DAKİKA OYNADI
Alexander Sörloth, 2026-2027 sezonuna sakatlık nedeniyle istediği başlangıcı yapamadı.
Kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu, dönüşünün ardından Atletico Madrid'de düzenli süre bulmakta zorlandı.
Bu sezon 6 resmî karşılaşmada toplam 155 dakika görev yapan Sörloth, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Deneyimli santrforun sınırlı süre alması, ocak ayında transfer olabileceği yönündeki iddiaları da artırdı.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU
Alexander Sörloth, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler arasında bulunuyor.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli santrfor, Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 24 gol kaydederek gol kralı oldu.
Bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Sörloth, 33 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından kariyerini Avrupa'nın önemli liglerinde sürdüren deneyimli futbolcu, yeniden Süper Lig'e dönebileceği yönündeki haberlerle transfer gündemine girdi.
ATLETICO MADRID'DE 44 GOL
Norveçli futbolcu, Atletico Madrid kariyerinde 113 resmî karşılaşmada 44 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
İspanyol ekibinin hücum rotasyonunda yer alan Sörloth'un performansı, bu sezon yaşadığı sakatlık ve azalan sürelerin ardından yeniden değerlendirmeye alındı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği golcü için ocak ayında atılacak adımlar, Atletico Madrid'in transfer şartları ve oyuncunun tercihi doğrultusunda şekillenecek.
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