Asgari ücrete 3’lü zam formülü

Milyonları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 1 Ocak itibariyle zamlanacak. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025'e yeni ücretle başlayacak. Bu ücret de Aralık ayında belirlenecek. Yeni asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Yapılacak toplantılar sonucunda ay sonuna kadar karar verilecek.

TALEPLER BELİRLENECEK

Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak. Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.

İLK KRİTER ENFLASYON

Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artarak 24 bin 58 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Asgari ücrete hem 2022 hem 2023 yıllarında Temmuz ayında ara zam yapıldı. Bu yıl ise bu yola başvurulmadı. Ocak 2024'te yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulandı. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor. Bu kapsamda refah payı eklenmesi bekleniyor. Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 50'yi bulursa asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak.

YAŞAM MALİYETİ

Türk-İş'in son araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bu tutarı masaya taşıması, bunu aşan bir artış talep etmesi bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 51.19'luk bir artış ortaya çıkacak. Bu durumda brüt asgari ücret 30 bin 242 liraya ulaşacak.

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2025 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.

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