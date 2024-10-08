Serdar Dursun’dan taraftara cevap!

G.Saray-Alanya maçında Serdar Dursun'un son dakikalarda boş kaleye kaçırdığı gol herkes tarafından konuşuldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar bu durum üzerinden tecrübeli golcüyü eleştirirken, deneyimli futbolcu kendisine destek veren taraftara ise cevap verdi. Taraftarın "Abi, canın sağ olsun. Biz senin nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz" mesajına cevap veren Dursun, "Son anda sekti. Zeminden dolayı" ifadelerini kullandı. Serdar Dursun maçın en çok tartışma yaratan pozisyonu için de 'faul' dedi.

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