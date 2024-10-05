Voleybolda perde açılıyor

Vodafone'nun isim sponsorluğunu üstlendiği Sultanlar Ligi'nde 2024- 2025 sezonu bugün başlıyor. Toplam 14 takımın oynayacağı yeni sezonda, ilk yarı 14 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 5 Ocak 2025'te başlayacak ve 19 Mart 2025'te sona erecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni sezon öncesi mutluluğunu dile getirdi. Şahin "Şimdi de yeni bir sezonu karşılamanın heyecanı içindeyiz. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında olacağız" dedi.

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