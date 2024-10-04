Serenay Sarıkaya’nın dubleks dairesi, görenleri hayran bıraktı

Serenay Sarıkaya, hem dizilerden hem reklamdan kazandı. Dünyaca ünlü markalarla çalıştı. Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı. Ünlü oyuncu bu kez eviyle gündemi salladı. İstanbul Ortaköy'deki lüks evinin kapılarını dünyaca ünlü tasarım dergisi AD Middle East'e açtı. Dergi, Ortadoğu edisyonuna Serenay'ı kapak yaptı.

İç mimar Enis Karavil tarafından tasarlanan ev, koyu rengiyle dikkat çekti. Duvar yerine beyaz perdelerin kullanıldığı evin banyosu, baştan aşağı aynalarla kaplandı. Çalışma odasındaki masa ise Karadeniz'den getirildi. Ünlü oyuncunun leopar desenli kanepesi üzerinde verdiği pozlar ise yürekleri hoplattı. Sarıkaya, kanepesi hakkında şu açıklamayı yaptı: Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum!"