Giovanni van Bronckhorst: Bu ıslıklanmayı asla hak etmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst 3-1'lik E.Frankfurt yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca garip duygular hissettiğini söyleyerek, "İyi oynadık ve oyunu domine ettik. Ayrıca rakip kaleci kariyerinin belki de en iyi futbolunu oynadı. Bu yenilgiyi hak etmedik. Oyuncularımı şikayet edemem çünkü kötü oynamadılar" dedi. Hollandalı hoca bazı taraftarların maç içinde takımı ıslıklamasına tepki göstererek, "Bunu hak etmedik. Taraftar bunu yapmamalı. Yenilgiyi hak etmedik" dedi.

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