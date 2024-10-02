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Teknik Direktör Şenol Güneş'ten Muhammed Cham yorumu: Yetenekli ama dağınık

Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan ve çok şey beklenen Muhammed Cham, Bordo-Mavili formayı giydiği 4 maçta beklentilerin altında kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Teknik Direktör Şenol Güneş’ten Muhammed Cham yorumu: Yetenekli ama dağınık

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Geleceğe yatırım olarak kadroya katılan ve çok şey beklenen Muhammed Cham, Bordo-Mavili formayı giydiği 4 maçta beklentilerin altında kaldı. Performansıyla eleştirilen hatta futbolseverlerin "4 ay bu oyuncu için mi beklendi?" sorusunu sorduğu isim için, Teknik Direktör Şenol Güneş de açık konuştu.

Güneş, "Muhammed Cham yetenekli ama dağınık şu anda. O dediğim oturursa yeteneği değerlenir. Aksi halde çok yetenekli oyuncu var. Piyasada kaybolup gidiyorlar. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" diyerek oyuncusunu da uyarmış oldu.

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