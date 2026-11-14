Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin internet ve sosyal medya üzerinden tanıtılmasına yönelik incelemesini tamamladı. 2026/1564 sayılı dosya kapsamında ele alınan reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildi.

BATIL İNANÇLAR ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLIYORLAR

İnternet siteleri, Instagram ve Facebook üzerinden yayımlanan tanıtımların vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar ettiği belirtildi. Söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu bildirildi.

Fal ve büyü hizmetlerini tanıtan reklamlara Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale geldi. (Fotoğraf: AA)

REKLAMLARA DURDURMA KARARI

Reklam Kurulu, 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri kapsamında söz konusu tanıtımların durdurulmasına hükmetti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, karara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz"

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