Süper Lig'de Samsunspor fırtınası esiyor... Karadeniz ekibi transfer yasağından dolayı bu sezona transfer yapamadan başladı. Kırmızı-Beyazlılar buna rağmen ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Alman hoca Thomas Reis ile birlikte 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Samsunspor, Süper Lig'e büyük renk katmayı başardı.

Son oynadıkları Göztepe maçında 3-1 geriden gelip 4-3 kazanan Karadeniz ekibi, futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Kırmızı- Beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybettikten sonra Gaziantep ve Hatay maçlarını kazandı. İç sahada Konya'ya kaybeden Samsunspor, sonrasında oynadığı Başakşehir, Rizespor ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrıldı. Yaş ortalaması 25.5 olan Karadeniz ekibinin en golcü futbolcusu 4 golle Olivier Ntcham. 30 milyon Euro değeriyle ligde 10. sırada yer alan Samsunspor'un aldığı sonuçlar takımdaşlık ve iyi planlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.