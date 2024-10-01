SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Samsunspor fırtınası

Göztepe karşısında 3-1 geriden gelip kazandılar. Alman hoca Thomas Reis’in önderliğinde Süper Lig’e büyük renk kattılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Samsunspor fırtınası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Samsunspor fırtınası esiyor... Karadeniz ekibi transfer yasağından dolayı bu sezona transfer yapamadan başladı. Kırmızı-Beyazlılar buna rağmen ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Alman hoca Thomas Reis ile birlikte 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Samsunspor, Süper Lig'e büyük renk katmayı başardı.

Son oynadıkları Göztepe maçında 3-1 geriden gelip 4-3 kazanan Karadeniz ekibi, futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Kırmızı- Beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybettikten sonra Gaziantep ve Hatay maçlarını kazandı. İç sahada Konya'ya kaybeden Samsunspor, sonrasında oynadığı Başakşehir, Rizespor ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrıldı. Yaş ortalaması 25.5 olan Karadeniz ekibinin en golcü futbolcusu 4 golle Olivier Ntcham. 30 milyon Euro değeriyle ligde 10. sırada yer alan Samsunspor'un aldığı sonuçlar takımdaşlık ve iyi planlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah’tan karşı atak
Mansur Yavaş’ın okullarda temizlik oyunu belgelerle çöktü! CHP’li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de! İsrail’e Lübnan tepkisi: Artık devlet demek zor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! Çinli otomotiv devi BYD’nin üretim tarihi belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Başka Türkiye yok çıkışı! | BM’ye İsrail tepkisi | CHP ve medyasına Sinan Ateş resti
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması!
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
SON DAKİKA