Toplantıda kapsamlı sunum gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir , yapısal sorunların çözümü için harekete geçtiklerini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediyelerdeki yetki karmaşasını sona erdirecek yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindi.

Sunumunda belediyelerde mali disiplinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurguladı.

Özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığına dikkat çekilerek, bu durumun vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında gündeme gelen yerel yönetimler reformu, belediyelerdeki mali disiplinsizlik, yetki karmaşası ve denetim eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. (Fotoğraf: İHA)