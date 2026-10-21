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AK Parti’den yerel yönetimler reformu: Belediyelerde yetki karmaşası bitiyor... Yolsuzluklara karşı yeni adım

Belediyelerde yaşanan yapısal sorunları çözmek amacıyla hazırlanan yerel yönetimler reformu, AK Parti MKYK toplantısında detaylı şekilde ele alındı. Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kırsal alanlar arasındaki yetki karmaşasına son vermeyi amaçlayan düzenleme, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini merkeze alıyor. Özellikle muhalefet yönetimindeki belediyelerde hizmetleri aksatan usulsüzlük iddialarına karşı denetimlerin artırılacağı belirtilirken, imar planlamasından mali yapıya kadar uzanan köklü değişiklikler meclis gündemine taşınıyor. 5 maddelik yasa teklifi kısa süre içinde TBMM’ye sunulacak.

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AK Parti’den yerel yönetimler reformu: Belediyelerde yetki karmaşası bitiyor... Yolsuzluklara karşı yeni adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediyelerdeki yetki karmaşasını sona erdirecek yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindi.

Toplantıda kapsamlı sunum gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yapısal sorunların çözümü için harekete geçtiklerini bildirdi.

Sunumunda belediyelerde mali disiplinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Demir, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde yaşanan yapısal sorunların giderilmesi gerektiği vurguladı.

Özellikle muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığına dikkat çekilerek, bu durumun vatandaşları mağdur ettiği değerlendirmesi yapıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında gündeme gelen yerel yönetimler reformu, belediyelerdeki mali disiplinsizlik, yetki karmaşası ve denetim eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. (Fotoğraf: İHA)AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında gündeme gelen yerel yönetimler reformu, belediyelerdeki mali disiplinsizlik, yetki karmaşası ve denetim eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. (Fotoğraf: İHA)

YETKİ KARMAŞASINA ÇÖZÜM

Sunumda büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler detaylı şekilde ele alındı.

Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi, hizmet sunumunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için köklü reform ihtiyacına işaret edildi.

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindiği belirtilirken, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

Özellikle muhalefet belediyelerinde artan yolsuzluk iddialarının hizmetleri aksatması üzerine hızlandırılan çalışmalar, şeffaflık, mali yapı, imar planlaması gibi 5 ana başlıkta toplanıyor. (Fotoğraf: AA)Özellikle muhalefet belediyelerinde artan yolsuzluk iddialarının hizmetleri aksatması üzerine hızlandırılan çalışmalar, şeffaflık, mali yapı, imar planlaması gibi 5 ana başlıkta toplanıyor. (Fotoğraf: AA)

5 ANA BAŞLIKTA REFORM

Yerel yönetimler reformu çalışmaları 5 temel başlık altında yürütülüyor.

Söz konusu taslak metin; yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin mali yapısı, yerel yönetimlerde yeni uygulamalar, imar ve planlama başlıklarını kapsıyor.

Çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından yasa teklifi Meclis gündemine taşınacak.

Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kırsal alanlar arasındaki görev çakışmalarını ortadan kaldıracak köklü düzenlemenin kısa süre içinde tamamlanarak yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması bekleniyor.Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kırsal alanlar arasındaki görev çakışmalarını ortadan kaldıracak köklü düzenlemenin kısa süre içinde tamamlanarak yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında yaptığı değerlendirmelere dair haberimizi okumak için tıklayın

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