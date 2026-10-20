Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edildi. Milas Belediyesine operasyon: 29 gözaltı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

CHP'li Fevzi Topuz (Foto: Sosyal medya) BELGELERDE ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ



Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlendi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi.



Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.



İncelemede, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde tespitlere yer verildi.