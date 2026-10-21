Narenciye deposu Adana'nın Yüreğir ilçesinde mandalina hasadı bütün hızıyla sürerken, tarladaki fiyatlar ve market raflarındaki etiketler arasındaki devasa fark cep yakıyor.

Tarlada 5 lira olan mandalina markette 50 TL!

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 51'ini tek başına karşılayan ve yılda 1 milyon tondan fazla üretimin yapıldığı kentte, dalında 2 ila 5 liraya alıcı bulan ürünler zincir marketlerde 50 liraya satılıyor.

EMEĞİ VEREN ÜRETİCİ PARAYI KAZANAN MARKETÇİ

Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren üretici Vedat Kaya, tarlada 5 TL markette 50 TL olan fiyat uçurumuna tepki gösterdi.

Aylarca emek verdikleri ürünün tüketiciye fahiş fiyatlarla ulaşmasını eleştiren Kaya, "2 TL'den başlıyor, 5 TL'ye kadar ürünler satılıyor. Ama bu beklediğimiz fiyat değil. Bayağı düşük fiyatlar. Halleşme oranından ve marketleşmeden dolayı aradaki makastan fiyatlar çok yüksek olabiliyor." dedi.

"MARKETLER DOĞRUDAN ALIYOR BUNA RAĞMEN FAHİŞ FİYATLA SATIYOR"

Marketlerin doğrudan bahçeden alım yapmasına rağmen fiyatların düşmediğini anlatan Kaya, "Önceden hale gidiyordu ürünler, şimdi marketler doğrudan bahçeden alıyor ama buna rağmen 48 lira üzerine koyarak satış yapıyor. Kendi ürettiğim ürün dalında 2 TL 5 TL arasında satabildiğim ürünü ben markette online satışlarda fahiş fiyatlarda gördüğüm zaman gerçekten sadece gülmüyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum. Milletimiz ucuz yesin diye her türlü olanak imkan varken marketlerde bu kadar yüksek fiyatı ben türlü anlamadım." ifadelerini kullandı.

TOPTANCI HALLERİNİN DEVRE DIŞI KALMASI YAVAŞLATTI

Bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Kaya, toptancı hallerinin devre dışı bırakılmasının tüketimi yavaşlattığını dile getirdi.

Kaya, "Daha hızlı tüketim olurdu. Çünkü marketlerde iki kasa üç kasa varken hallerde tonlarca kamyonlarca mal alabiliyordu. Şimdi her market iki kasa üç kasayla ürünü bitirebileceğini sanıyor. Bu da büyük yanlış, büyük hata." diye konuştu.

KALİTE DÜŞÜK ETİKET ŞİŞİK

İhracat kalitesindeki ürünlerin yurt dışına gönderildiğini, iç piyasada ise düşük kaliteli ürünlerin yüksek fiyattan satıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Marketlerin sattığı genellikle ikinci kalite, üçüncü kalite dediğimiz ürünler. Küçük, lekeli darbeli. Fiyatı da 2 lira. Ama market bunun üzerine 48 lira daha koyarak 50 liraya satışını gerçekleştiriyor. Dalında tüm hepsi 2 TL 5 TL arası satılırken, şu ıskartanın Türkiye'de 48 TL satılması tarım ülkesi olduğunu düşünerekten gerçekten çok fahiş fiyatlar."

Marketlerin sezon başında sözleşme yaparak ürünleri kapattığını öne süren Kaya, "İstanbul Bayrampaşa halini düşünürsek bugün Adana ilinde kesilen ürünlerin yüzde 10'u girmiyor. Ama marketlere baktığımız zaman marketler bayağı ürün kapatabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.