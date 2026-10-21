İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, borsada işlem gören 4 şirketin paylarına ilişkin iddialar incelemeye alındı. 4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA



Soruşturma kapsamında payları incelenen şirketler şöyle:



- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)



31 ŞÜPHELİDEN 26'SI YAKALANDI



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Sıra Ad Soyad Görev / Unvan 1 Çetin GENÇ Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür 2 Eren YEŞİLYURT Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü 3 Fadimenur DEMİR Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi 4 Gülsüm DOĞAN Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi 5 Hakan AVDAN Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 6 Metin Kartal EMÜR Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 Mustafa TERZİ A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı 8 Zuhal TOPALOĞLU Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı 9 Ümit YILMAZ Akbank, Ing Bank Unvanlı Firmalarda Portföy Yöneticisi 10 Seyit Tahir ÖZEK Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı 11 Konuralp ÖZKAN Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı 12 Rüstem KARAKAYA Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi 13 Furkan AÇAR Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi 14 Neda SOYDAN Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği 15 Ömer ERYILMAZ Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi 16 Mustafa Zeki KAYAHAN Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi 17 Ali CESUR Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi 18 Anıl TOKAT Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan 19 Mehmet Selim TUNÇBİLEK Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür 20 Ahmet Haluk GÜNER Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan 21 Yasemin YILMAZ Denizbank Unvanlı Bankada Finans Yöneticisi 22 Burak POYRAZ Akbank Unvanlı Bankada Portföy Yöneticisi 23 İnan ALTINBAŞ Altınbaş Holding Yetkilisi 24 Ayşegül KAYA Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici 25 Osman UÇAR Atlas Protföy Yöneticisi 26 Canan ÖZDEMİR Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi MAL VARLIKLARI DONDURULDU Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin mal varlıkları donduruldu.

Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) 16 MİLYARLIK ÇIKIŞ: ALTINBAŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU



Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 1 YILDA YAKLAŞIK 16 KATINA NASIL ÇIKTI?



Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde olağan dışı bir artış yaşandı. Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki, aralarında IEYHO ve ODINE'nin de bulunduğu 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.