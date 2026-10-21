Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmalarında düzenlenen yeni dalga operasyonda 31 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında olağanüstü tasfiye sürecindeki Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da olduğu bildirildi. Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alınırken, Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde fondan 16 milyar lira çıkış yaptığı tespit edildi. Nusret Altınbaş’ın halen arandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.
SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, borsada işlem gören 4 şirketin paylarına ilişkin iddialar incelemeye alındı.
4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında payları incelenen şirketler şöyle:
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
31 ŞÜPHELİDEN 26'SI YAKALANDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin mal varlıkları donduruldu.
16 MİLYARLIK ÇIKIŞ: ALTINBAŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 1 YILDA YAKLAŞIK 16 KATINA NASIL ÇIKTI?
Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde olağan dışı bir artış yaşandı. Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki, aralarında IEYHO ve ODINE'nin de bulunduğu 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi.
NUSRET ALTINBAŞ FİRARİ KARDEŞİ GÖZALTINDA
Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Atlas Portföy'ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.
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