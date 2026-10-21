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Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmalarında düzenlenen yeni dalga operasyonda 31 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında olağanüstü tasfiye sürecindeki Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da olduğu bildirildi. Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alınırken, Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde fondan 16 milyar lira çıkış yaptığı tespit edildi. Nusret Altınbaş’ın halen arandığı öğrenildi.

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Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheli gözaltında! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, borsada işlem gören 4 şirketin paylarına ilişkin iddialar incelemeye alındı.

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında payları incelenen şirketler şöyle:

- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

31 ŞÜPHELİDEN 26'SI YAKALANDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Sıra
Ad Soyad
Görev / Unvan
1
Çetin GENÇ
Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür
2
Eren YEŞİLYURT
Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü
3
Fadimenur DEMİR
Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
4
Gülsüm DOĞAN
Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi
5
Hakan AVDAN
Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
6
Metin Kartal EMÜR
Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7
Mustafa TERZİ
A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı
8
Zuhal TOPALOĞLU
Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı
9
Ümit YILMAZ
Akbank, Ing Bank Unvanlı Firmalarda Portföy Yöneticisi
10
Seyit Tahir ÖZEK
Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
11
Konuralp ÖZKAN
Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı
12
Rüstem KARAKAYA
Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi
13
Furkan AÇAR
Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
14
Neda SOYDAN
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği
15
Ömer ERYILMAZ
Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
16
Mustafa Zeki KAYAHAN
Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
17
Ali CESUR
Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
18
Anıl TOKAT
Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan
19
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür
20
Ahmet Haluk GÜNER
Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan
21
Yasemin YILMAZ
Denizbank Unvanlı Bankada Finans Yöneticisi
22
Burak POYRAZ
Akbank Unvanlı Bankada Portföy Yöneticisi
23
İnan ALTINBAŞ
Altınbaş Holding Yetkilisi
24
Ayşegül KAYA
Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici
25
Osman UÇAR
Atlas Protföy Yöneticisi
26
Canan ÖZDEMİR
Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin mal varlıkları donduruldu.

Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

16 MİLYARLIK ÇIKIŞ: ALTINBAŞLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 1 YILDA YAKLAŞIK 16 KATINA NASIL ÇIKTI?

Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde olağan dışı bir artış yaşandı. Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki, aralarında IEYHO ve ODINE'nin de bulunduğu 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.

Borsa İstanbul'da manipülasyon (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Borsa İstanbul'da manipülasyon (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi.

Fon soruşturmasında Altınbaş ailesine operasyon (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Fon soruşturmasında Altınbaş ailesine operasyon (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

NUSRET ALTINBAŞ FİRARİ KARDEŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş'ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Atlas Portföy'ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.

Fon soruşturmasında 3 şirkete birden durdurma kararı: SPK isimleri açıkladı! Listede Pusula da varFon soruşturmasında 3 şirkete birden durdurma kararı: SPK isimleri açıkladı! Listede Pusula da var
Fon soruşturmasında 3 şirkete birden durdurma kararı: SPK isimleri açıkladı! Listede Pusula da var

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