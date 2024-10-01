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Atakan milli takımı seçti

Stuttgart’ın 27 yaşındaki ön liberosu Atakan Karazor Nagelsmann’ın yoğun çabasına rağmen miili takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Atakan milli takımı seçti

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Kariyerini Bundesliga ekibi Stuttgart'ta sürdüren Atakan Karazor'un milli takım tercihi belli oldu. 27 yaşındaki ön liberonun Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yoğun çabalarına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı. Atakan'ın bu tercihinde Ceyhun Kazancı'nın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Daha önce milli takımda oynamak için uygunluk kazanan yıldız isim için Türkiye Futbol Federasyonu'nun da oyuncunun vatandaşlık ve pasaport işlemleri için yoğun uğraş verdiği belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Atakan Karazor milli takım forması giyebilecek. Öte yandan Federasyon yetkilileri Midtjylland'da oynayan Aral Şimşir'den sonra Porto forması giyen Deniz Gül için de temaslarını hızlandırdığı da gelen haberler arasında.

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