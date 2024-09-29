Taraftarlardan tam destek

Önceki gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek futbolculara ve teknik ekibe moral veren taraftarlar, Konyaspor maçında tribünde görsel şölen yapacak. Çılgınlar Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Trabzonspor, sadece sahada mücadele eden futbolcuların değil, bu camiaya gönül veren herkesin takımıdır. Bu büyük sevdayı yaşatmak için yalnızca tribünde değil, her alanda Trabzonspor'a sahip çıkmalıyız. Sosyal medyada takımımızı destekleyelim, TS Club mağazalarından alışveriş yaparak kulübümüze ekonomik katkı sağlayalım" denildi.

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