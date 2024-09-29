Montella’dan Sivas’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün Sivasspor'u ziyaret etti. Sivas'ın hocası Bülent Uygun, İtalyan teknik adama Sivasspor logosunu taşıyan el işçiliği tabağını ve yazdığı kitabı hediye etti.

F.BAHÇE FARKA KOŞTU

Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe,Botaş'ı 81-56 yendi. G.Saray Çağdaş İlkem Tarsus'u deplasmanda 77- 57, Bodrum da Beşiktaş'ı 82-74 yendi.

BODRUMSPOR-ADANA DEMİR

Süper Lig'de Bodrumspor bugün evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maçı Turgut Doman yönetecek. Eyüpspor ise Gaziantep FK ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.