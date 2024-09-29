Galatasaray kaptanı Fernando Muslera: Kendimizi eleştireceğiz

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi, "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz. İkinci yarı oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım. Onlara da saygı göstermemiz gerekir. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılı eldiven bir sonraki maçtan itibaren yollarına yine kazanarak devam edeceklerinin de altını çizdi.

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