Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1’lik galibiyetten sonra ince mesajlar verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise önünde alınan 2-1'lik galibiyetten sonra ince mesajlar verdi. Portekizli hoca kendileri için en önemli şeyin 3 puan olduğunu söyleyerek, "Bu yeni formatta kaç puan almak gerek bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarıya iyi başlayamadık ama ikinci devreye daha iyi bir giriş yaptık. Baskı yaptık ve top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim" ifadesini kullandı.

EYLÜL'DE KUPA KAZANILMAZ

Skor 2-0 olduktan sonraki oyunu değerlendiren Mourinho, "Futbolda dalga geçemezsiniz. Geçerseniz futbol size ihanet edebilir. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Bu galibiyetten sonra bizim için yeni bir sayfa açmak için mücadele edeceğiz. Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylül'de kazanılacak kupa yok! Mourinho etkisini daha sonra göreceksiniz" dedi.

MERAK ETME ŞAMPİYON YAPACAĞIM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Union Saint-Gilloise maçı öncesi taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesi Koç'a, "Başkanım bizi şampiyon yap" dedi. Koç da cevap olarak, "Yapacağım merak etmeyin" cevabında bulundu.



İRFAN CAN KADRODAN ÇIKARILDI

Kanarya'nın genç kalecisi İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkarıldı. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat'ın yerine Ömer Bircan Camcı Union Saint Gilloise maçının kadrosuna dahil edildi.