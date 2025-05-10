Aydın’da feci kaza: Motosiklet traktöre saplandı! 3 ölü

Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:00:44

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi girişinde, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Selim Ateş (24) yönetimindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti, hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döken gençler sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Feci kazada yaşamını yitiren Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'ne getirildi. Genç kız için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın tabutunun üzerine örtülen gelin duvağı, anne Esen ve baba Özay Karabacak ile birlikte yakınlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Kılınan cenaze namazının ardından Karabacak, dualar eşliğinde toprağa verildi.