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Bu sezon resmi maçlarda ilk golünü atan Çağlar Söyüncü golünü eşine armağan etti

Bu sezon resmi maçlarda ilk golünü atan Çağlar Söyüncü maçtan sonra, “Taraftarımıza moral vermek istiyorduk. Golü eşime armağan ediyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Bu sezon resmi maçlarda ilk golünü atan Çağlar Söyüncü golünü eşine armağan etti

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Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli Stoper maça gelen taraftarlarına teşekkür ederek, "Onlara zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik. Bunu başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür" dedi. Herkese çok teşekkür ettiğini vurgulayan Sarı-Lacivertli oyuncu, "Golü sevgili eşime armağan ediyorum. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Buna inancım tam" diye konuştu.

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