Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4 golle yenildi

Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 kaybetti. 16. dakikada Ajax gole çok yaklaştı. Fitz-Jim'in pasıyla topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Fitz-Jim'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. Hollanda ekibi 31. dakikada öne geçti. Taylor'ın ceza sahası içine ortasına hiçbir Ajaxlı dokunamadı. Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topu yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0.

4 DAKİKA ARAYLA İKİ GOL YEDİ

Ajax ikinci yarıya da hızlı başladı. 51. dakikada Godts, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 2-0... Hollanda ekibinde 2 dakika sonra Traore'nin şutu direkten geri geldi. Ajax ataklarına karşı koyamayan Beşiktaş kalesinde 3. golü gördü. 55. dakikada ceza sahası dışından vuran Taylor ağları havlandırdı: 3-0. Savunmada büyük boşluklar veren Siyah-Beyazlılar, 4. gole engel olamadı. 73. dakikada Godts topu ağlara gönderdi: 4-0. Bu sezon oynadığı ilk 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Kartal, Ajax deplasmanında ilk kez sahadan boynu büyük ayrıldı. Kartal resmi maçlarda ilk kez kaybetmiş oldu.



SAVUNMA EVLERE ŞENLİK

Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax karşısında 4-0'lık skorla hezimete uğradı. Siyah-Beyazlı takım özellikle savunmada çok basit hatalar yaptı. 90 dakika içinde bir türlü koordine olamazken basit top kayıpları yaptı. Buna kaleci Mert'in de gününde olmaması eklenince fatura ağır oldu. Beşiktaş gruptaki 2. maçında haftaya Dolmabahçe'de Alman E.Frankfurt'u konuk edecek.



SON 30 MAÇTA 9 GALİBİYET

Sezona Süper Kupa finalinde G.Saray'ı 5-0 yenerek başlayan Beşiktaş, yıldız transferlerinin performansıyla Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Ancak ilk maçında kaybetti. Avrupa'da oynadığı son 30 maçta sadece 9 kez kazandı. 17 yenilgi alırken 4 maç da berabere sonuçlandı.