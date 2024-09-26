Can Yaman hayranları ile Madrid’de buluştu! Fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz gün Madrid'de düzenlenen hayran buluşmasında Can Yaman, İspanyol hayranlarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Yüzlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte Yaman, gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

"İspanya'dan büyük bir sevgi görüyorum," diyen Yaman, İtalya'da yaşamanın kendisine yeni fırsatlar sunduğunu ve burada yeni projelere imza atmayı hedeflediğini belirtti. Etkinlikte, hayranlar hem fotoğraf çektirme hem de kısa bir sohbet etme imkanı buldu. Ancak, bu deneyimin bedeli dudak uçuklattı; kişi başı 17 bin lira ödeyen hayranlar, bu yüksek fiyat karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaman, kariyerine dair soruları yanıtlarken, çok yönlü bir oyuncu olma hedefinden ve geçmiş projelerine dair değerlendirmelerinden bahsetti. "Eski projelerime bakınca, onları şimdi daha farklı yapardım ama her şeye rağmen gurur duyuyorum" dedi.