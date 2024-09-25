Yasemin Allen eski aşkı Erdal Kaya’yı unutamıyor!

Yasemin Allen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Projesinden bahseden oyuncu, "Provalar devam ediyor. Şimdilik ismi "Ayrılık Da Sevdaya Dahil'... Emine Meryem ve İbrahim Çelikkol var. Kültürümüze özgün bir hikaye... Senaryoda batı özentiliği yok" dedi.

Senaryoların yurt dışından alındığı için eleştirilmesine Allen, "Uyarlama normal bir şey de dijital platforma çekilen işler, evrensel deyince kültürden uzaklaşma gibi geliyor insanlara... Kendimize has şeylerden uzaklaşıyor gibi geliyor. Aslında kendi kültürümüzden kopmadan evrensel hikayeler yazabiliriz. Yabancı özentiliği olmak zorunda değil" diye konuştu.



"ESKİDEN İÇİNE KAPANIKTIM"

Öte yandan güzel oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz gün kısa süreli aşk yaşadığı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'nın Youtube'daki programına katıldı. Kendisini anlatan Allen, şunları söyledi: Edilgen davranmayı sevmem. Dümende ben olmalıyım. Kendi ışığımı kendim yakmak zorundayım. Eskiden içime kapanık, çekingen ve hemen her şeyde elleri titreyen bir kızdım. Bir anlık utançla yüzleşmemek, bin senelik pişmanlık getirir."