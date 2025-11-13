İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı

İ mamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddianamede, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde harita mühendisi olarak görev yapan "Vip Yakup" lakaplı Yakup Öner'in, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun talimatıyla Boğaz hattındaki yapıların usulsüz ruhsat ve iskânları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet toplandığı yönündeki itirafları da yer aldı.

İmamoğlu'nun kendisine elden yıllık 100 bin dolar maaş ödediğini de belirten Öner, Boğaziçi öngörünümde yapılan talanı tek tek anlattı. İfadesinde büyük işleri İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in yürüttüğünü, avukat Süleyman Atik 'in ise bazı nakdi işlere dahil olduğunu söyledi. Karar vericilerin ise Keleş, İmamoğlu ve Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu olduğunu dile getirdi. Öner ifadesinde rüşvet alınan firmaları tek tek şöyle sıraladı:

İlaç firması Abdi İbrahim (takvim.com.tr)

ABDİ İBRAHİM'DEN 3.8 MİLYON DOLAR

İlaç firması Abdi İbrahim'e ait Boğaziçi'ndeki yalıda 2019 öncesi muafiyet sorunu 2014-2015'te çözüldü. Tadilat projesi 2020 ortasında onaylandı. İş takipçisi Atik ve Keleş işlemleri yürüttü. Atik, Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'tan 300 bin dolar aldı. 2022'de Şişli Bomonti'de Abdi İbrahim'in 3 blok inşaatı için Süleyman Atik'in buradan 5 milyon dolar rüşvet talep ettiğini İmamoğlu'na ilettim. İmamoğlu "Tamam" dedi, Şahan'la görüşeceğini belirtti; ancak Resul Ekrem Şahan beni "Bu iş benim, bulaşma" diye uyardı. 3.5 milyon dolar karşılığında bir bloğa iskân verildi.

Central Hotel Tarabya sahibi Faruk Baştürk, İmamoğlu aracılığıyla Boğaziçi'nde bahçe düzenleme ve kış bahçesi için destek istedi. Karşılığında 13 milyon TL istendi. İmamoğlu, Fatih Keleş'e, sonra Süleyman Atik'e yönlendirdi. Faruk Bey, Atik'le görüşüp 13 milyon TL'yi 2-3 taksitte ödedi. Son taksit 2023 başında yapıldı.

Üsküdar Vaniköy'de bulunan eski Sumahan Hotel'in el değiştirmesinin ardından yapılan kapsamlı tadilat planı önce reddedildi, sonra yapıldı ve bunun karşılığında 20 bin yardım kartı alındı.