Bahçelievler'de otomobil çok sayıda araca çarptı: 5 metre yükseklikten boşluğa düştü

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü otopark içinde hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada, sürücü araç içinde sıkıştı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 09:39

İstanbul Bahçelievler'de otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Demir korkulukları aşan otomobil boşluğa düştü. Sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtulurken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkından çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Hızını alamayan otomobil demir korkulukları da yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Otomobil 5 metreden boşluğa düştü. (İHA)

ARAÇLARA VURARAK DÜŞTÜ

Kaza anını anlatan Mahmur Demirer, "Araçlara vura vura herhalde hanım efendi stres yapıyor. Araçlar vurarak düşüyor. Kadın sürücü aracın içerisinde sıkışmış durumda yaşıyor" dedi.

Fehmi Aktaş ise, "Kırmızı arabaya vurdu aradan geçip aşağıya düştü. Vura vura gitti" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza alanı ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.