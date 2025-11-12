Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev





ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI



İmamoğlu Suç Örgütünün hiyerarşik yapısında Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ RÜŞVET PARALARIYLA İBB SEÇİMLERİ FİNANSE EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu liderliğinde Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın faaliyetleriyle kurulan suç örgütünün Beylikdüzü'nde elde edilen suç gelirleriyle 2019'daki yerel seçim kampanyasını finans ettiği vurgulandı.









SERDAL TAŞKIN'A "2019 İBB SEÇİMİ" DİYETİ: BEYLİKDÜZÜ KASASINDAN İKİ "ASOY" DAİRESİ



Takvim.com.tr zincirleme suç örgüsünde belgeler, bulgular ve satır arası detayları mercek altına aldı.



İddianamenin 982. sayfasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in "etkin pişmanlık" itiraflarında çok çarpıcı detaylar göze çarptı.



Erçevik, Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın 2019'daki İBB seçim sürecinde yürüttüğü organizasyonların parasının Beylikdüzü Belediyesi aracılığıyla kapatılmak istendiğini, Adem Soytekin'in Bahçeşehir'deki projesinden iki daire ile borç bakiyesinin kapatıldığını anlattı.



Belediyenin çöp firmalarından aldığı aylık ödemeyi, Serdal Taşkın'ın aldığı iki daireden kaynaklı oluşan borç nedeniyle Adem Soytekin verildiğini anlattı.



CHP'deki para kulesi skandalı ve il binasının alım sürecine ilişkin itiraflarda bulunan Erçevik şöyle konuştu:



İl binasının alımıyla ilgili pazarlık sürecinde Gül İnşaat Beylikdüzü merkezli olduğu için Mehmet Murat ÇALIK ile mevcut binanın bulunduğu ilçe olan o dönem ki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ birlikte yürüttü diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla 42 milyon TL civarında bir bedelle anlaşıldı.



M. MURAT ÇALIK SİNİRLENDİ: KOSKOCA CHP BİR BİNA ALAMIYOR MU?



Binanın satın alınmasından hemen öncesinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olması dolayısıyla Mehmet Murat ÇALIK sinirli bir şekilde bu binanın alımıyla ilgili bedelin CHP'li belediyeler aracılığıyla iş adamlarından, müteahhitlerden tahsil edilmesini söylediklerini belirtti. Mehmet Murat ÇALIK koskoca CHP bir bina alamıyor mu da belediye başkanlarını bu işe bulaştırıyor, hırsızlık mı yapalım, millete mi çökelim diye serzenişlerde bulundu.



Kendisinden 1-1.5 milyon gibi bir bedeli bağış olarak toplanması istenmiş. Bu süreçte ben kendisine bu parayı nasıl çözeceğini sordum. Kendisi bana sert bir şekilde sen karışma ben Turan Taşkın ÖZER ile çözdüm dedi. Bu konuya Mehmet Murat ÇALIK bir süre direnmesine rağmen yoğun baskılar sonucu bildiğim kadarıyla 30-35 bin dolar civarında bir bedeli Turan Taşkın ÖZER üzerinden il binasının satın alınması için gönderdi.