Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev

İBB iddianamesinin satır arasında çok çarpıcı detaylar var. Beylikdüzü'ndeki rüşvet paralarıyla 2019 İBB seçimlerinin finanse edildiği belirtilirken Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Galeri'de dönen dolapları anlattı. Bölgedeki büyük müteahhitler ve iş adamlarının sergiye davet edilip zorla resim ve heykel aldırıldığını söyledi. Erçevik, Kameroğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Necati Özkan'a bedelsiz olarak daireler verildiğini anlattı. Serdal Taşkın'a Adem Soytekin'in projesinden iki daire verildiği bu dairelerin paralarının Beylikdüzü'nden temin edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesini kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3806 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "örgüt elebaşı" dendi.

İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI

İmamoğlu Suç Örgütünün hiyerarşik yapısında Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ RÜŞVET PARALARIYLA İBB SEÇİMLERİ FİNANSE EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu liderliğinde Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın faaliyetleriyle kurulan suç örgütünün Beylikdüzü'nde elde edilen suç gelirleriyle 2019'daki yerel seçim kampanyasını finans ettiği vurgulandı.





SERDAL TAŞKIN'A "2019 İBB SEÇİMİ" DİYETİ: BEYLİKDÜZÜ KASASINDAN İKİ "ASOY" DAİRESİ

Takvim.com.tr zincirleme suç örgüsünde belgeler, bulgular ve satır arası detayları mercek altına aldı.

İddianamenin 982. sayfasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in "etkin pişmanlık" itiraflarında çok çarpıcı detaylar göze çarptı.

Erçevik, Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın 2019'daki İBB seçim sürecinde yürüttüğü organizasyonların parasının Beylikdüzü Belediyesi aracılığıyla kapatılmak istendiğini, Adem Soytekin'in Bahçeşehir'deki projesinden iki daire ile borç bakiyesinin kapatıldığını anlattı.

Belediyenin çöp firmalarından aldığı aylık ödemeyi, Serdal Taşkın'ın aldığı iki daireden kaynaklı oluşan borç nedeniyle Adem Soytekin verildiğini anlattı.

CHP'deki para kulesi skandalı ve il binasının alım sürecine ilişkin itiraflarda bulunan Erçevik şöyle konuştu:

İl binasının alımıyla ilgili pazarlık sürecinde Gül İnşaat Beylikdüzü merkezli olduğu için Mehmet Murat ÇALIK ile mevcut binanın bulunduğu ilçe olan o dönem ki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ birlikte yürüttü diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla 42 milyon TL civarında bir bedelle anlaşıldı.

M. MURAT ÇALIK SİNİRLENDİ: KOSKOCA CHP BİR BİNA ALAMIYOR MU?

Binanın satın alınmasından hemen öncesinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olması dolayısıyla Mehmet Murat ÇALIK sinirli bir şekilde bu binanın alımıyla ilgili bedelin CHP'li belediyeler aracılığıyla iş adamlarından, müteahhitlerden tahsil edilmesini söylediklerini belirtti. Mehmet Murat ÇALIK koskoca CHP bir bina alamıyor mu da belediye başkanlarını bu işe bulaştırıyor, hırsızlık mı yapalım, millete mi çökelim diye serzenişlerde bulundu.

Kendisinden 1-1.5 milyon gibi bir bedeli bağış olarak toplanması istenmiş. Bu süreçte ben kendisine bu parayı nasıl çözeceğini sordum. Kendisi bana sert bir şekilde sen karışma ben Turan Taşkın ÖZER ile çözdüm dedi. Bu konuya Mehmet Murat ÇALIK bir süre direnmesine rağmen yoğun baskılar sonucu bildiğim kadarıyla 30-35 bin dolar civarında bir bedeli Turan Taşkın ÖZER üzerinden il binasının satın alınması için gönderdi.



BEYLİKDÜZÜ GALERİ'DE DÖNEN DOLAPLAR

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İmamoğlu İnşaat'ın In Marine projesinde kurulan Beylikdüzü Galeri'de dönen dolapları tek tek anlattı. (İddianame sayfa 979)

Bölgedeki büyük müteaahitler ve iş adamlarının sergiye davet edilip zorla resim ve heykel aldırıldığını söyledi. Beylikdüzü'nde her yıl bu tarz sergilerin düzenlendiğini iş adamlarının davet edildiği ifade etti.





İMAMOĞLU'NDAN İŞ ADAMLARINA "TABLO-HEYKEL AL İŞİN ÇÖZÜLSÜN" BASKISI

Beylikdüzü Galeri'deki tüm eserlerin İmamoğlu Ailesi'ne ait olduğunu belirten Erçevik iş adamlarına yapılan "Tablo ve heykel al işin çözülsün" baskını şu sözlerle anlattı:

İmamoğlu İnşaat bünyesinde bulunan Marmara Mahallesi In Marine Projesi içerisinde yer alan Beylikdüzü Resim Galerisi, buranın mülkiyeti bildiğim kadarıyla İMAMOĞLU İnşaata ait. İçerinin tüm tadilatını İMAMOĞLU İnşaat kendisi yaptı.

Sergi tamamlandıktan sonra 2023 sonu 2024 başı civarında Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile işletme protokolü imzalandı. Galerinin güvenliği ve işletilmesi Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Sergide çalışan personele sorduğumda buradaki tüm eserlerin İMAMOĞLU Ailesi ve İnşaata ait olduğu söylendi.

Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Burayla ilgili benim bildiğim Kameroğlu İnşaat genel müdürü iken Adem KAMEROĞLU, Ekrem İMAMOĞLU tarafından İstanbul içinde bir resim sergisine davet edilmişti.

Ertesi günü Adem Beye serginin nasıl geçtiğini sorduğumda bana gülerek "Ekrem Başkana bir resim alıp hediye ettiğini" söyledi. Sonrasında sektör içerisinde duyduğum bölgedeki büyük müteahhitler ve veya iş adamları bu sergilere davet ediliyormuş, bu şekilde resim veya heykeller aldırılıyormuş.

Bu aldırılan heykel ve tabloların bir çoğu bu sergide sergilenmektedir. Beylikdüzü Belediyesi de her yıl resim ve heykel çalıştayları düzenlemekteydi.

Buralara da iş adamları davet edilirdi. Bunlara örnek olarak Gül İnşaat, Keleş İnşaat, Beyaz İnşaat, Liv Yapı, Demir İnşaat gibi firmaların sahiplerine bu eserler aldırılmıştır.




İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA NECATİ ÖZKAN'A DAİRE VERİLDİ

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Kameroğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Necati Özkan'a bedelsiz olarak daireler verildiğini anlattı.

Erçevik, "Kameroğlu İnşaat genel müdürü olduğum dönemde Adem KAMEROĞLU, Öykü Ajans adına iki daire seçildiğini ve sözleşmesinin düzenlenmesini söyledi. İki adet daire sözleşmesi imzaladık ama daha sonra Adem Bey bunlarında Ekrem İMAMOĞLU'nun talimatıyla bedelsiz olarak Öykü Ajansa verildiğini söyledi. Ancak bunun hangi amaçla bedelsiz olarak devredildiği hakkında detaylı bilgiye sahip değilim" ifadelerini kullandı.



Öte yandan MASAK raporunda Adem Kameroğlu'ndan iskan karşılığı 4 daire alınıp Necati Özkan'a verildiği yazıyor.

4 DAİREYİ DE ELDEN ÇIKARTMIŞ

Özkan'ın iskan karşılığı Kameroğlu İnşaat'tan aldığı 4 daireyi daha sonra 6 milyon 946 bin TL'ye sattığı öğrenildi. Özkan'ın haksız menfaat temin ettiği vurgulanan raporda, TCK'nın 282'nci maddesindeki aklama suçunun (TCK 282/1) işlendiği kaydedildi. Raporun sonuç kısmında ise 4 dairenin satış değeri kadar Özkan'ın şirketleri ve mal varlıkları için TCK'nın 55'inci maddesinin birinci ve ikinci

fıkrası kapsamında müsadere talep edilmesinin uygun olacağına atıfta bulunuldu.

