Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan kaç TL? 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası nasıl gönderilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Geleceğe Nefes' projesi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluşan fidanlar, özel günlerde sembolik bir armağana dönüşüyor. Öğretmenler için yapılacak bağışların nasıl gerçekleştirileceği ise merak konusu. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası nasıl gönderilir? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:12