Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan kaç TL? 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası nasıl gönderilir?

Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan kaç TL? 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası nasıl gönderilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Geleceğe Nefes' projesi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluşan fidanlar, özel günlerde sembolik bir armağana dönüşüyor. Öğretmenler için yapılacak bağışların nasıl gerçekleştirileceği ise merak konusu. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası nasıl gönderilir? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:12
Bağış süreci Geleceğe Nefes platformu üzerinden ilerliyor. Kullanıcılar öncelikle internet sitesine giriş yapıyor. Ardından bağış bölümünde yer alan "Öğretmenler Günü" sekmesi seçiliyor.

İl tercihinin yapılması, bağışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin istendiğinin belirtilmesi yeterli oluyor.

Bağış yapan kişinin adı, telefon numarası ve sertifikanın gönderileceği e-posta adresi girildikten sonra işlem tamamlanıyor.

Ödeme başarıyla yapıldığında, bağış sertifikası PDF formatında en geç bir iş günü içinde belirtilen adrese ulaştırılıyor.

Basılı sertifika gönderimi yapılmıyor.