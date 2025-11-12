PODCAST CANLI YAYIN

Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Oval Ofis'teki buluşmada gerçekleşen esprili sohbet sosyal medyada gündem oldu. Takma adı Ebu Muhammed el-Colani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Trump "Co" diye seslendi.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında 10 Kasım'da gerçekleşen ve bir ilk niteliği taşıyan görüşmenin sonunda iki liderin birbirine hediyeler verdiği ve sohbet ettiği esprili anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

TRUMP KENDİ MARKASINI TAŞIYAN PARFÜMÜ ŞARA'YA SIKTI
Şara'ya kendi markasını taşıyan bir parfüm hediye eden Trump, parfümü Suriye Cumhurbaşkanı'na bizzat sıktı.

TRUMP'TAN İLGİNÇ SORU: KAÇ EŞİN VAR?
Trump, aynı parfümden bir tane de eşine hediye ettiğini ifade ederek, Şara'ya, "Kaç eşin var?" şeklinde espri yaptı. Şara da Trump'ın sorusuna gülerek, "Bir" diye yanıt verdi.

Daha sonra Trump'a dünyanın ilk yazılı gümrük tarifesini, Suriye'de basılı ilk pulu ve ülkesine ait bazı tarihi ve arkeolojik eserleri hediyeler eden Şara da aynı şekilde espri yaparak, Trump'a "İkinci hediye First Lady için. Sizin kaç eşiniz var?" diye sordu. Trump da gülerek soruya, "Şimdilik bir." diye karşılık verdi.

TRUMP ŞARA'YA "CO" DİYE SESLENDİ
Takma adı Ebu Muhammed el-Colani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Trump "Co" diye seslendi.

Ahmed Şara'nın Washington ziyareti, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı tarafından ağırlandığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

