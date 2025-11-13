PODCAST CANLI YAYIN

Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'ye giden Gamze Özçelik bir günlüğüne de olsa çocuklara umut taşıdı

Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze’deki çocuklara umut taşıdı. Renkli balonlar, oyunlar ve kahkahalarla dolu etkinlikte savaşın gölgesinde büyüyen minikler, bir günlüğüne de olsa yeniden çocuk olmanın sevincini yaşadı.

Giriş Tarihi:
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan şu ifadeleri kullandı:

Bazen bir tebessüm, bir oyuncaktan daha değerlidir… Hele ki savaşın ortasında büyümeye çalışan bir çocuk için. Gamze Özçelik, yıllardır gösterdiği insani duyarlılığın bir örneğini daha sergileyerek Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında bu kez Gazze'deki çocuklara umut oldu. Savaşın gölgesinde yaşayan yüzlerce çocuk, belki ilk defa bu kadar kahkaha attı. Renkli balonlar, yüz boyama etkinlikleri, oyun alanları…

Hepsi bir günlüğüne bile olsa, o çocukların gözlerinde yeniden çocuk olmanın ışığını yaktı. Bir yandan çocukların yüzündeki boyalarla kahkahaları yankılanırken, diğer yandan kalplerimize dokunan sessiz bir mesaj yükseldi; umut hâlâ var…

Gamze Özçelik ve ekibinin düzenlediği bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; aslında bir vicdan çağrısıydı. Filistin için, Gazze için "Unutmadık, yanınızdayız" demenin en insani haliydi. Derneğin gönüllüleri, bölgede hem eğlence hem de yardım desteği sunarak, çocuklara oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Gamze Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir. Gazze'deki minik kalpler, bugün yeniden oyun oynadı, güldü., umutlandı... Çünkü her çocuk, huzurlu bir günü hak ediyor. Bunun için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Gamze Özçelik yıllardır iyiliğin, insanlığın ve dayanışmanın sahnesinde var olmaya devam ediyor. Özçelik, bugün dünyanın en zor coğrafyalarında güzelliğin bambaşka bir tanımını yapıyor.

