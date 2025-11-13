Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'ye giden Gamze Özçelik bir günlüğüne de olsa çocuklara umut taşıdı

Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'deki çocuklara umut taşıdı. Renkli balonlar, oyunlar ve kahkahalarla dolu etkinlikte savaşın gölgesinde büyüyen minikler, bir günlüğüne de olsa yeniden çocuk olmanın sevincini yaşadı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan şu ifadeleri kullandı:
Bazen bir tebessüm, bir oyuncaktan daha değerlidir… Hele ki savaşın ortasında büyümeye çalışan bir çocuk için. Gamze Özçelik, yıllardır gösterdiği insani duyarlılığın bir örneğini daha sergileyerek Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında bu kez Gazze'deki çocuklara umut oldu. Savaşın gölgesinde yaşayan yüzlerce çocuk, belki ilk defa bu kadar kahkaha attı. Renkli balonlar, yüz boyama etkinlikleri, oyun alanları…
Hepsi bir günlüğüne bile olsa, o çocukların gözlerinde yeniden çocuk olmanın ışığını yaktı. Bir yandan çocukların yüzündeki boyalarla kahkahaları yankılanırken, diğer yandan kalplerimize dokunan sessiz bir mesaj yükseldi; umut hâlâ var…