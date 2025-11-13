Arnavutköy'de 'canım sıkkın' diyen kamyonet şoförü, motosikletliyi darbetti

Arnavutköy'de 'canım sıkkın' diyen kamyonet şoförü, motosikletliyi darp etti

İstanbul Arnavutköy'de trafikte motosikletliyle tartışan kamyonet şoförü motosikletliye 'Canım sıkkın' diyerek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga son buldu. Kavga anbean motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de trafikte motosikletliyle tartışan kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin?" dedikten sonra motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsünü yumruklayan ve direksiyon kabininden tekme atan kamyonet şoförüne çevredekiler müdahale etti. Şoförün motosiklet sürücüsüne saldırdığı anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy-Bolluca yolunda yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu. Daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı.

Motosiklet sürücüsü ve kamyonet şoförü arasındaki gerginlik büyüdü. (DHA)

"CANIM SIKKIN GİDER MİSİN"

Kamyonet şoförü araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile "Neden frene bastın?" diyerek tartışmaya başladı. Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin?" diyerek hakarette bulundu.

KAMYONET ŞOFÖRÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ DARP ETTİ

Kısa süre sonra kamyonet şoförü, motosiklet sürücüsünü darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti. Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darp etti. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

