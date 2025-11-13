Kayseri'de polis kontrolünde inanılmaz anlar: İki sürücü de ehliyetsiz çıktı

Kayseri’de polis uygulamasında durdurulan sürücü “Ehliyetim evde” diyerek kendini savundu ancak yapılan incelemede ehliyetinin ceza nedeniyle daha önce alındığı ortaya çıktı. Otomobili teslim almaya çağırdığı kişi de ehliyetsiz çıkınca otomobil çağrılan bir başka kişiye teslim edildi.

13 Kasım 2025

Kayseri'de uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırdığı bir başka şahıs da ehliyetsiz çıktı.

EHLİYETİM EVDE DEDİ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, B.K. yönetimindeki 34 KPH 565 plakalı otomobili durdurdu. B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.'nın ehliyetinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı belirlendi. B.K.'ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil sahibinin de ehliyetinin olmaması nedeniyle otomobili teslim alması için çağrılan arkadaşları D.S.'nin de yapılan kontrollerde 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetinin alındığı belirlendi. Otomobil çağırılan bir başka kişiye teslim edildi.