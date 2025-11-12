Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Son dakika haberi... Ankara, Cumhur Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleştirildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. (AA)
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ?
Bilindiği üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi.
Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor.
Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağının da Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olması bekleniyor.
Geride bıraktığımız gün Azerbaycan'dan kalkan askeri uçağımız Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladı şehit oldu.