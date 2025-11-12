Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Ankara, Cumhur Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile kritik görüşme sona erdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'ı kapıda bekledi.

Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti.

Basına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. (AA)

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi.

Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor.

Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağının da Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olması bekleniyor.

Geride bıraktığımız gün Azerbaycan'dan kalkan askeri uçağımız Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladı şehit oldu.

CUMHUR İTTFAKINDA ÇATLAK ARAYAN KAOS SİMSARLARI BOZGUNA UĞRADI



Öte yandan Ankara'daki Cumhur Zirvesi, son günlerde "Cumhur'da çatlak arayan" fitne tüccarlarını da bozguna uğratacak nitelikte.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur" deyip ittifakta herhangi bir ihtilafın olmadığını bildirdi.

Başkan Erdoğan da Azerbaycan dönüşü "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Başkan Erdoğandan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi

