Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ? Bilindiği üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli , "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor. Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağının da Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin gündeminde olması bekleniyor. Geride bıraktığımız gün Azerbaycan'dan kalkan askeri uçağımız Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladı şehit oldu.





CUMHUR'DA ÇATLAK ARAYANLAR BOZGUNA UĞRADI



Öte yandan Ankara'daki Cumhur Zirvesi, son günlerde "Cumhur'da çatlak arayan" fitne tüccarlarını da bozguna uğratacak nitelikte.



Bahçeli, "Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur" deyip ittifakta herhangi bir ihtilafın olmadığını bildirdi.



Başkan Erdoğan da Azerbaycan dönüşü "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.