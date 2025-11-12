Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı

Görüşmesinde oğlunun Azerbaycan'dan kendilerine hediye aldığını söylediğini ifade eden Karaca, "Takılıyordu bana, 'baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım', yavrum benim. 'Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz' dedi, çocuğum gelemedi." diye konuştu.

Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı.