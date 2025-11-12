PODCAST CANLI YAYIN

Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın acısı Türkiye'yi yasa boğdu. Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi taziyeleri kabul ederken acı detaylar ortaya çıktı. Baba Nedim Karaca, oğlunun annesine "Ben şehit olacağım." dediğini söyledi. Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan baba Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Baba Nedim Karaca, Lüleburgaz Belediyesince şehit evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Karaca, oğlu ile kazadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı

Görüşmesinde oğlunun Azerbaycan'dan kendilerine hediye aldığını söylediğini ifade eden Karaca, "Takılıyordu bana, 'baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım', yavrum benim. 'Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz' dedi, çocuğum gelemedi." diye konuştu.

Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı.

Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuğum çok seviyordu mesleğini. 8 yıldır görev yaptı. Bu yıl tayinciydi. 'Döneceğim baba, tayin isteyeceğim, sana yakın geleceğim, Bandırma'ya geleceğim' diyordu. Gelemedi oğlum. Oğlumun düğünü yerine cenazesini yapıyorum. Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun."

CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiyede | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştüCANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistanda düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiyede | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haberde açıkladı: 4 ihtimal varC-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haberde açıkladı: 4 ihtimal var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Takasbank
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var